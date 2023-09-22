شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تعديلات في لائحة نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وتضمنت التعديلات بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية "أم القرى" الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبهذا أصبحت وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

كما تضمنت الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبهذا تكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».

البورصة العقارية

يذكر أنه قبل نحو شهر دشن وزير العدل د. وليد الصمعاني، البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.