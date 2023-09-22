شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يُغرّم «إنتل» 400 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار)، الجمعة، في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي، بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريباً لعرقلة الشركات المنافسة.

وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي». وقالت إنتل: «إنها تقيّم خياراتها». (رويترز)