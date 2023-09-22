شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب النقابي يتوسع إلى مجموعتي «ستيلانتس» و«جنرال موتورز» الأمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس نقابة «عمال السيارات المتحدين»، الجمعة، تمديد الإضراب لدى مجموعتي جنرال موتورز وستيلانتس، لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، في حين تم إحراز «تقدم حقيقي» مع فورد.

وذكر شون فاين أن مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لشركتي جنرال موتورز وستيلانتس البالغ عددها 38 مركزاً موزعة على عشرين ولاية أمريكية، دُعيت لوقف العمل اعتباراً من ظهر الجمعة.

وأوضح أن المصانع الثلاثة المضربة منذ 15 سبتمبر/ أيلول عندما انتهى العمل بالاتفاقيات الجماعية من دون توافق على تلك الجديدة، ستواصل تحركها.

وتوظف هذه المصانع الثلاثة حوالي 12,700 من 146 ألف عضو نقابي يعملون في «المجموعات الثلاث الكبرى».

وهذا أول إضراب يطال المجموعات الثلاث في نفس الوقت.

وبشأن فورد، أكد شون فاين إحراز «خرق» ولكن لا تزال هناك «مشاكل جدية».

كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعم المضربين في عدة مناسبات، للانضمام إلى التحرك.

وكان بايدن، أيد تقاسماً «عادلاً للأرباح القياسية». وقال، الأربعاء: «إنه فخور بأن تكون وصفت حكومته بأنها الإدارة الأكثر تأييداً للنقابات في تاريخ أمريكا».

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 40% على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه رؤساء هذه المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية. (أ.ف.ب)