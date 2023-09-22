شكرا لقرائتكم خبر عن "صنعتنا بيدينا" تجذب زوار "إثراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت ورشة "صنعتنا بيدينا" عددًا كبيرًا من الزوار، ضمن فعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في احتفاله باليوم الوطني السعودي الـ93.

ومارس الزوار الحرف اليدوية لصناعة قواعد الأكواب المزخرفة، وفقًا لتصاميم خاصة للمناطق السعودية الخمس: الروشن الحجازي، والقط الجنوبي، والزخارف الجصية الخاصة بمنطقة الأحساء، والأبواب النجدية، والسدو الشمالي.

تعزيز الصناعة السعودية

تأتي الورشة تعزيزًا لأهداف الرؤية الوطنية للصناعة المحلية وتعزيز الصناعة السعودية.

واستخدمت الورشة تقنيات متنوعة في صناعة سلسلة المفاتيح، ما أضفى تنوعًا وجمالًا على التذكارات التي حصل المشاركون عليها، وأبدع المشاركون في تصميم وصناعة تذكاراتهم الخاصة.

وتعد ورشة "صنعتنا بيدينا" جزءًا من الفعاليات المتنوعة التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، والذي يسعى جاهدًا لتعزيز الثقافة والفنون والحرف اليدوية في المملكة.