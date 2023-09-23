إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء.. وغرامات بحق المخالفين

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وأكدت في بيان أمس، أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دليل «تغطية المباني تحت الإنشاء» الواقعة على الشوارع التجارية ضمن مساعيها؛ للمساهمة في الحد من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن، إذ سيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتبارا من 12 ربيع الأول الحالي، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.وأكدت في بيان أمس، أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته. وأوضحت الوزارة أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارة والمباني المجاورة من آثار البناء، حيث تضمن القرار إجراءات تطبق حسب حالة إنشاء المبنى؛ وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل، بينما فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية، إذ سيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتبارا من 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين. يذكر أن دليل «تغطية المباني تحت الإنشاء» تضمن متطلبات متنوعة وأحكاما. قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء على الشوارع التجارية

الهدف: حماية العاملين والمارة والمباني المجاورة من آثار البناء. تضمن: إجراءات تطبق حسب حالة إنشاء المبنى.

منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق.

إلزام المباني التي لم تصدر رخصة بنائها بتطبيقها.

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