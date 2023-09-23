«متمم» ينظم محاضرة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» محاضرة متخصصة عن صندوق النقد الدولي ومشاورات المادة الرابعة قدمت - عن بعد - لطلبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بهدف رفع مستوى المعرفة عن واقع الاقتصاد السعودي ومستقبله في ظل رؤية خبراء المنظمات الدولية المتخصصة، التي من أبرزها صندوق النقد الدولي، مع التركيز على التعريف بمشاورات المادة الرابعة للصندوق والهدف من مشاركة المشاورات للدول الأعضاء فيه، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي يبذلها «متمم» لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وسلطت المحاضرة التي قدمها وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر الجارد بمشاركة مديرة إدارة الشفافية والحوكمة بوكالة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية سارة المسيند، الضوء على عدة محاور رئيسة، بدأت بنبذة تعريفية عن نشأة صندوق النقد الدولي وكيف تبلورت فكرة إنشائه بهدف وضع إطار للتعاون الدولي وتحقيق اقتصاد عالمي أكثر استقرارا وازدهارا.

وتطرقت المحاضرة إلى ذكر أدوار الصندوق وإشرافه على متابعة اقتصادات الدول الأعضاء التي تعمل على أساس تعاوني فيما بينها ومع المنظمات الدولية الأخرى، وتمت الإشارة إلى مشاورات المادة الرابعة والهدف منها وأبرز مواضيع النقاش الاقتصادية لخبراء الصندوق.

وتناولت المحاضرة واقع الاقتصاد السعودي في ضوء تقرير خبراء الصندوق، وأثر رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الهيكلية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأهمية التركيز على تنويع الموارد الاقتصادية لمواصلة النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع الكبرى الحالية لمواكبة الرؤية.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز «متمم» إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عددا من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، بهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.