شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين «موانئ» و«سرك» لمكافحة الانسكابات الزيتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» اتفاقية لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، من خلال التعاون المشترك في إنشاء مرافق لاستقبال وإعادة تدوير النفايات، ودعم مكافحة الانسكابات الزيتية.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف الحصان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرك» عبدالرحمن العبيد، بحضور رئيس «موانئ» عمر حريري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سرك» زياد الشيحة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي البحري، الذي عقد بمدينة الدمام.

وتعزز الاتفاقية من أفق الشراكة المتميزة بين «موانئ» و»سرك»، بما يسهم في الاستدامة وتعظيم أثر البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق أهداف عدة تشمل: استدامة إعادة تدوير النفايات بجميع أنواعها من السفن، ودعم عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة للبيئة البحرية، إضافة إلى التعاون المشترك في أعمال المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، والنمذجة، والمحاكاة، وحلول تقنيات المراقبة بالأقمار الصناعية؛ للمحافظة على البيئة البحرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة لإدارة النفايات البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية، والعمل على زيادة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية للفرص القادمة من حاضنات ومشاريع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.

اتفاقية للحفاظ على سلامة البيئة البحرية تتضمن:

إنشاء مرافق استقبال وإعادة تدوير النفايات.

دعم مكافحة الانسكابات الزيتية.

الأهداف: