شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع دارة سدايم في جدة لتوفير 532 وحدة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان «NHC»، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المملكة.

ويعد مشروع دارة سدايم الثالث الذي يتم إطلاقة في شهر سبتمبر بعد مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات، حيث أطلقت «الوطنية للإسكان» منذ بداية هذا العام 2023م (40) مشروعا في مختلف ضواحيها ومجتمعاتها.

ويمتد المشروع على مساحة تقدّر بـ 182,979 ألف م2، موفرا 532 وحدة سكنية من نوع «فلل» بمساحات تبدأ من 337 م2 - 361 م2، وبنماذج متطورة عالية الجودة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.

وتمتد ضاحية «سدايم» على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين م2، وتوفر أكثر من 8,500 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسة والمشاريع المستقبلية الهامة.

وتقدم الضاحية مفهومًا عصريا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة.

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع دارة سدايم والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر مركز سكني الشامل بجدة.

مشروع دارة سدايم: