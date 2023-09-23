شكرا لقرائتكم خبر «المالية» تنظم جلسة ‏لبناء قدرات القادة الماليين بمساعدة شركاء دوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية، جلسة حوارية لبرنامج القادة الماليين تحت عنوان «الاستدامة المالية والتخطيط الاستراتيجي»، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، ومشاركة مستشار وزير المالية والرئيس التنفيذي لبرنامج الاستدامة المالية محمد العمير، والمدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الاستراتيجية عبدالرحمن مغربي، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي ماهر مؤمنة.

وأوضح القهيدان أن البرنامج يمثل واحدا ضمن العديد من البرامج النوعية التي ابتكرتها الوزارة، ‏ممثلة في مركز المهارات المالية، ‏لبناء قدرات القادة الماليين بمساعدة عدد من الشركاء المحليين والدوليين، سعيا منها لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة ‏مالية، ‏وتمكين القطاعات وهو يأتي انطلاقا من الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي ‏على رأس أولويات الوزارة، ضمن استراتيجيتها المنسجمة تماما مع مستهدفات وتطلعات الرؤية المملكة2030 وجهودها وبرامجها ‏الرامية للنهوض بالكوادر الوطنية، بما يمكنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في كافة ‏المجالات.

وأشار مساعد وزير المالية للشؤون المالية، إلى أن الجلسة تأتي ضمن مستهدفات الوزارة ومركز المهارات المالية في نقل المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة من خلال برنامج القادة الماليين الذي يعكس جانبا من دور الوزارة والمركز في رفع مستوى وكفاءة الموظفين والأنظمة ذات العلاقة، من خلال تعزيز مبدأ الشراكة والتمكين للجهات الحكومية، وتوثيق التواصل بينها وبين الوزارة، وتسهيل ومشاركة الأفكار والمقترحات وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات التطويرية والبرامج التدريبية المتخصصة وإتاحة المعرفة التخصصية والمحتوى الرقمي المميز.

وتطرقت الجلسة للحديث عن التحول إلى الاستدامة المالية، وارتباطها بالرؤية والخطط التحولية من استراتيجيات مناطقية وقطاعية ومشاريع كبرى، كما استعرضت برنامج الاستدامة المالية وحجم مساهمته في الاقتصاد الوطني، والتخطيط التنموي الاستراتيجي المالي، كذلك سلّطت الجلسة الضوء على المراكز المتخصصة مثل مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني لإدارة الدين وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى اللجنة المالية بالديوان الملكي، وصولا لبرامج الرؤية والاستراتيجيات والمشاريع الكبرى.

وناقشت الجلسة مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى ومساهمتها في دعم تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية والتحديات التي تواجه مركز الحكومة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية لتحقيق مستهدفات الرؤية والحلول المقترحة، كذلك ناقشت الجلسة موضوع التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وصولا لدور برنامج الاستدامة المالية في تقوية المالية العامة ودعم النمو الاقتصاد.