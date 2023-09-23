شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: ترسية محطتين أو ثلاث لتحلية المياه قبل نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
وتمتلك مصر 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم.
وللوصول إلى مستهدف 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاة، تنفذ الحكومة خطة استراتيجية للتحلية، والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل تم الانتهاء من تأهيل 17 تحالفًا محليًا وعالميًاَ تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية ضمن الخطة.
وستنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وجرى تخصيص 8 قطع أراضٍ لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، من بين 21 مشروعا رئيسيًا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.
وسيتم تنفيذ 21 مشروعًا رئيسيًا بالأسبقية الأولى في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم، موزعة بين تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر بمحافظة مطروح بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، و4 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.
وفي محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 ألف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 ألف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 الف م3/يوم، برشيد وإدكو.
وفي محافظة كفر الشيخ ينفذ مشروع بالحامول بطاقة 30 ألف م3/يوم، و 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 الف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبو قير ورأس التين.
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