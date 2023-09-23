شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداول 2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 857.6 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 39.5 مليون ورقة، بقيمة 2.013 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 97.3 مليون ورقة بقيمة 1.858 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 804.2 مليون ورقة بقيمة 1.857 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 249.3 مليون ورقة بقيمة 899.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 161.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 745.7 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 570.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 502 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 227.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 470.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 73.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 362.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 53.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 313.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 4.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 100.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 40.8 مليون ورقة بقيمة 24.1 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.