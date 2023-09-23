شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مسافر سعودي عبر مطار الشارقة منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رحّب مطار الشارقة بالمسافرين السعوديين في اليوم الوطني السعودي ال93، تعبيراً عن متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتقديراً لاختيار عدد كبير من السعوديين مطار الشارقة مركزاً مفضّلاً للسفر لهم.

وصلت نسبة المسافرين السعوديين إلى ما يقارب 10% من مجموع المسافرين عبر مطار الشارقة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أي نحو مليون و5 آلاف مسافر، بزيادة بلغت 57.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج انسجاماً مع الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي بتقديم الخدمات الرائدة، واعتماد أحدث التقنيات، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية.

واحتفالاً بهذه المناسبة، توجّه الموظفون بعبارات التهنئة للمسافرين، ووزّعوا عليهم الهدايا والضيافة العربية. كما عبّر المسافرون عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تمثّل أصالة العادات الإماراتية، وعن رضاهم عن مستوى الخدمات الرائدة التي يقدمها المطار وتجربة السفر المخصّصة التي يحظى بها كل مسافر.