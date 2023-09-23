شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي الأسبوع على انخفاض عند 93 دولاراً للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات، بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل. وهبط الخام 0.03% خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع.

وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة كُلف الاقتراض، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات. ( رويترز)