شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي» و«ناسداك» يسجلان أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوائد السندات لأعلى مستوياتها في 16 عاماً

إعداد: هشام مدخنة

تأرجحت «وول ستريت»، الجمعة، وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب حققت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ 16 عاماً، في ظل تقييم المستثمرين لمراجعات الاحتياطي الفيدرالي وعزمه إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

وسجل مؤشرا «إس آند بي» و«ناسداك» أسبوعهما السلبي الثالث على التوالي والأكبر لهما منذ مارس/آذار 2023 بانحدار 2.9% و3.6%. أما مؤشر «داو جونز» فقد تراجع هو الآخر 1.9% خلال الأسبوع.

ويمثل الانخفاض الأخير اليوم الرابع على التوالي من سلسلة الخسائر للمؤشرات الرئيسية الثلاثة. إذ تراجع «داو جونز» الصناعي 0.31%، إلى 33963.84 نقطة، وانخفض «إس آند بي» 0.23% إلى 4320.06 نقطة، فيما انزلق «ناسداك المركب» بنسبة 0.09% إلى 13211.81 نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها في 16 عاماً وبمقدار 15 نقطة أساس إلى 4498%، قبل أن تنخفض قليلاً مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظرة. فيما تجاوز سعر الفائدة لمدة عامين 5.4% ملامساً أعلى مستوياته أيضاً منذ عام 2006.

قال تشارلي ريبلي، كبير الاستراتيجيين في شركة «أليانز» لإدارة الاستثمارات: «لقد بدأ هذا يثير دهشة المستثمرين الذين اعتادوا على مستويات الفائدة المرتفعة هذه وما تعنيه بالنسبة للأصول الخطرة في المستقبل».

الأسواق الأوروبية

بدورها سلكت الأسواق الأوروبية مسار نظيرتها الأمريكية وأغلقت منخفضة، الجمعة، وسط احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إثر سلسلة من قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.31%، لتتعمق خسائره الأسبوعية إلى 1.57%، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف أغسطس/آب، مع انخفاض أسهم الشركات العقارية بنسبة 0.9%، وارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.77%.

وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.4% إلى 7184.82 نقطة، واستقر مؤشر «داكس» الألماني عند 15557.29 نقطة، فيما أغلق فوتسي 100 البريطاني عند 7683.91 نقطة.

الأسواق الآسيوية

أنهت معظم مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة في ختام الأسبوع مقلصة خسائرها السابقة، في وقت أبقى فيه بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.52% إلى أدنى مستوى له هذا الشهر عند 32402.41 نقطة. وتراجع توبكس بنسبة 0.3% إلى 2376.27 نقطة، مسجلاً ثلاثة أيام متتالية من الخسائر.

في المقابل، عكس مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بعض خسائر آسيا مختتماً تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.12%، وتقدمت أسواق البر الرئيسي الصيني أيضاً، مع إغلاق مؤشر سي إس آي 300 على ارتفاع أيضاً 1.81% وعند 3738.93 نقطة وانتعاش من أدنى مستوى له في 10 أشهر.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.05%، معوضاً جانباً من الخسائر في وقت سابق، الجمعة، ليغلق عند 7068.8 نقطة. فيما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.27% إلى 2508.13 نقطة، وبالمثل تراجع كوسداك بنسبة 0.39% لليوم السادس على التوالي وصولاً إلى 857.35 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 31 مايو/أيار.