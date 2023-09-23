شكرا لقرائتكم خبر عن لتهدئة التوترات.. مسؤول بالاتحاد الأوروبي يزور الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، إن الاتحاد ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة، والتي زادت بسبب علاقات بكين مع موسكو، بعد اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، ومساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعاون تجاري قياسي

قال دومبروفسكيس، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة "باند" في شنغهاي، إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي، لكنها "غير متوازنة للغاية"، مشيرًا إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو.

يذكر أن دومبروفسكيس، في زيارة للصين لمدة 4 أيام، سعيًا إلى إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنًا مع الاتحاد الأوروبي.