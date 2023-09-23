شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.27 دولار لخام برنت و90.03 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ،93.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.03 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

أعلنت الحكومة الروسية، فرض قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية.

وذكر مجلس الوزراء الروسى -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لقد فرضت روسيا قيودًا مؤقتة على تصدير بنزين السيارات ووقود الديزل، ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مرسومًا بهذا المعنى ويهدف القرار إلى استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية".

وبحسب البيان، فإن القيود المؤقتة "ستساعد على تشبع سوق الوقود، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

وفي وقت سابق، ومن أجل استقرار الوضع في سوق الوقود، قامت الحكومة الروسية بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة.

وفي الأشهر الأخيرة، وصلت أسعار صرف البنزين والديزل إلى مستويات قياسية لكنها بدأت في الانخفاض هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، صرح مصدر لوكالة (تاس) بأن الحكومة الروسية تدرس خيارين لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود، فرض حظر كامل على تصدير المنتجات البترولية لفترة معينة لملء السوق، وكذلك زيادة رسوم التصدير إلى 250 دولارًا للطن على المنتجات البترولية.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن الرسوم الوقائية على صادرات الوقود من روسيا تعتبر أحد الإجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق، لكن مسألة تعويض المصافي فيما يتعلق بها لم يتم حلها.

وفي وقت سابق، أرجع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الارتفاع في أسعار الوقود بالجملة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، فضلا عن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار.