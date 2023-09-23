شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 42.5 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 42.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.357 تريليون جنيه، مقابل 1.314.5 تريليون جنيه أي بنسبة نمو بلغت 3.2%.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.76%، مسجلاً 20080.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.27%، ليصل إلى 3828.64 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا فأضاف نحو 0.46% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 5675.19 نقطة.

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وسجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 13.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 4.469 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 434 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.