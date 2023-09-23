التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية عند مستواه بمنتصف التعاملات.

وفي بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2531 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.