شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف زيارة رقابية للتحقق من ضوابط تخفيضات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة التجارة 9,382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة، للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93.

وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك، كما جرى إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

العروض التجارية

يذكر أن الوزارة حثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".

ووفرت الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.