البحر الأحمر الدولية أول شركة عقارية تحصل على تصنيف «مستدام» الماسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت شركة «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و «أمالا»، أول شركة تطوير عقاري في السعودية تحصل على التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام، عن مشروع «تيرتل باي» كونه أول مشروع يحصل على التصنيف الماسي عن مرحلتي التصميم والإنشاء في نظام «مستدام» للمباني التجارية.

ويؤكد حصول البحر الأحمر على هذا الاعتماد، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الالتزام الثابت لديها بممارسات الاستدامة والأبنية الصديقة للبيئة، بما في ذلك تحقيق كفاءة الطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وتحسين الاتصال، وتعزيز الصحة والراحة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء، علما بأن الفندق يتكون من 144 وحدة فندقية موزعة على بنايات متعددة مطلة على البحر الأحمر.

وتمثل خبرة وتوجيهات «البناء المستدام» دورا محوريا في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة في المملكة. وقد عملت «البحر الأحمر الدولية» عن كثب مع الوزارة من أجل تحديد معايير «تقييم الاستدامة» المبتكرة، وتعمل الوجهتان اللتان تطورهما «البحر الأحمر الدولية» على إنشاء مجتمعات حيوية ومستدامة في المملكة، مما يمهد الطريق لقطاع إسكان أكثر استدامة ومسؤولية بيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ «البحر الأحمر الدولية جون باغانو، إلى تبني الاستمرار في الممارسات المستدامة بمشاريع الشركة، بدءا من اختيار إمداد الوجهة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% ووصولا إلى دمج أحدث أنظمة إدارة النفايات، وهذا الاعتماد خير دليل على التزامنا الثابت والدائم بالاستدامة ورعاية البيئة.

وأضاف «إن شركة البحر الأحمر الدولية قامت ببناء 5 حقول للطاقة الشمسية في تشغيل المرحلة الأولى من وجهة «البحر الأحمر»، وبأكثر من 760,000 لوح شمسي. كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن توقيع عقد امتياز لتطوير مرافق الطاقة المتجددة بوجهة «أمالا»، وعبر الوجهتين، من المتوقع تقليل ما يقارب مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

ولفت إلى أن «مشتل البحر الأحمر» يعد أكبر مشتل للمساحات الطبيعية في المنطقة، حيث تمت زراعة ما يقارب 4 ملايين شجرة وشتلة، وفي شهر يوليو افتتحت شركة «البحر الأحمر الدولية» مشتلا متطورا، حيث يقوم الموظفون بزراعة ورعاية شتلات المانغروف لمدة ثمانية أشهر، حتى يصل طولها إلى حوالي 80 سم، وبعد ذلك تتم زراعتها في حدائق مخصصة في جميع أنحاء الوجهة؛ بهدف زراعة 50 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.

وسوف ترحب وجهة «البحر الأحمر» بطلائع زوارها في الأشهر المقبلة، بعد افتتاح منتجعاتها الثلاث الأولى، ويبدأ تسيير الرحلات الداخلية في «مطار البحر الأحمر الدولي» وستتألف وجهة «البحر الأحمر» عند اكتمالها بحلول عام 2030 على 50 منتجعا توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراس فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم ومقاه، ومرافق للترفيه والاستجمام.

وكما أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة «أمالا» والتي تركز على المخطط الرئيس لمنطقة «تربل باي» تسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية، وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة «أمالا» أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقا، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشقق وفلل سكنية فاخرة، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.