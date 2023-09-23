تعريف المستثمرين في شنغهاي على الفرص الصناعية والتعدينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة شنغهاي الصينية لقاء مع عدد من المستثمرين الصينين، للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وكثير من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

واستعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، والتعريف بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص التي توفرها في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالإجراءات والمبادرات والمحفزات التي تقدمها الوزارة كتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية.

وتطرق اللقاء إلى استعراض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين، والفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين من جميع أنحاء العالم سواءً في عمليات الاستكشاف عن المعادن، أو الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات المعدنية، إضافة إلى التعريف بنظام الاستثمار التعديني في المملكة ومستهدفات استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية، متضمنا عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وعرضا لأبرز ملامح وأهداف سلاسل توريد المعادن.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهاذين القطاعين الاستراتيجيين.