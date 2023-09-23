شكرا لقرائتكم خبر فريق «التحلية» يلتقي مصنعي وملاك التقنيات في كوريا واليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى فريق من قيادات وخبراء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة برئاسة المحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، في إطار جولته الآسيوية، كبار ملاك التقنية والمصنعين في كوريا واليابان.

وبحث الفريق مع مصنعي وملاك التقنيات الأساسية لصناعة التحلية في كوريا الجنوبية، طرق رفع كفاءة المعدات في صناعة التحلية وفرص توطينها، في ضوء ما تطلبه خطة مشاريع المؤسسة العملاقة قيد التنفيذ والمخطط تنفيذها قريبا، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية، والتركيز على تعزيز فرص البحث والابتكار المشترك لتحقيق آفاق أوسع من الكفاءة والاستدامة.

وتخلل جولة الفريق لقاء بكبار المسؤولين وزيارة لمصنع «LG» لأغشية التناضح العكسي «RO»، تم خلالها بحث فرص رفع كفاءة هذا المكون الأساسي في صناعة التحلية وفرص البحث المشترك والتوطين، وفي ذات السياق، ناقش فريق المؤسسة مع المسؤولين في المؤسسة الكورية للموارد المائية K-water (المتخصصة في التنمية الشاملة للموارد المائية، وتوفير المياه العامة والصناعية في كوريا الجنوبية) إنتاج الهيدروجين الأخضر، كمناطق للتعاون الثنائي في المستقبل، وناقش مع شركتي DL E&C و CARBONCO، أحدث التقنيات المبتكرة لحجز الكربون، كما استعرض مع مسؤولي Taekyung BK مستجدات البحث التطبيقي والمحطة التجريبية المشتركة التي يتم بناؤها بالتعاون وبتمويل من الحكومة الكورية.

وفي ختام الجولة عقد الفريق عدة لقاءات مع شركة Hyundai E&C للهندسة والإنشاءات، ناقش خلالها بناء منظومات متطورة لتحلية المياه في المملكة، وبحث مع مجموعة Dosan لتطوير آليات إنشاء المنظومات بأحدث الابتكارات وبناء خطوط نقل وتوزيع المياه بتقنيات مبتكرة، كما بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات مع شركة SAMBU E&C لتطوير صناعة التحلية.

كما التقى فريق «التحلية» في اليابان عددا من الشركات اليابانية الرائدة، وبحث مع مركز الحياد الكربوني في ناقازاكي التابع لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة باليابان عددا من الحلول المبتكرة لاستخلاص الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدامها، بالإضافة للتقنيات الابتكارية الاقتصادية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وبناء منظومات التحلية المعتمدة كليا على مزيج الطاقة النظيفة، كما تم مناقشة عدة محاور حول بناء منظومات تجريبية مشتركة لتحقيق الاستدامة بكفاءة عالية في صناعة تحلية المياه.

ووقعت «التحلية» و Toyobo اليابانية، اتفاقية تعاون تجارب بحثية ستفتح آفاقا جديدة في صناعة التحلية بما يحسن كفاءة المنتج عن سابقه بنسبة 40%ويسهم في خفض استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للأغشية، عبر توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات بمشاركة عملاق الصناعة اليابانية MHI، كما سيسهم ذلك في رفع اقتصاديات تعدين مياه الرجيع الملحي.

وفي ورشة عمل مطولة مع Torishima اليابانية، تخللها الوقوف على حالة مراحل التصنيع لعدد من المضخات العملاقة التي تصنع حاليا لمشاريع إنتاج المياه وأنظمة نقلها ذات السعات الأكبر عالميا، والتي تندرج تحت محفظة مكونة من 30 مشروع عملاق تنفذها المؤسسة بشكل متزامن، تمكن الفريقين من رسم خارطة طريق لرفع كفاءة المضخات وتقليل استهلاكها للطاقة والاتفاق على فرص التحسين الابتكارية كمعدات استرداد الطاقة في أنظمة النقل بالإضافة لخطط توطين الشركة العاجلة لهذه المعدات.