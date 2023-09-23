شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة تستطلع الآراء حول لائحة لجان الغرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء المرئيات حيال مسودة اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وذلك حتى الثالث من أكتوبر 2023، خلال منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأكدت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء اللجان في اتحاد الغرف والغرف التجارية، والرفع من كفاءاتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وزيادة تنافسية قطاع الأعمال.

وحرصت الوزارة على تعزيز دور اللجان بالإسهام في تطوير مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة القصوى من الفرص والمزايا النسبية لمناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال أدوارها المتمثلة في العمل على حصر تحديات القطاع الخاص، وتحفيز وجود كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة.

اللائحة تهدف إلى: