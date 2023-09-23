شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام، هاكاثون ريادة الأعمال، الاستشارات والتدريب، لقاءات المستثمرين، نماذج الابتكار في المشاريع الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى معرض المشاريع الناشئة.
ويهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات البشريّة والميزات الاقتصادية، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وإيجاد الفرص وتذليل العقبات والتحديات، وبناء العلاقات ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية بما يُسهم في التنمية الاقتصادية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.