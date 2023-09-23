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وتقدم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في النسخة الافتتاحية لمهرجان «أثر» المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 في فندق (كراون بلازا الرياض آر دي سي) الدعم الفني اللازم لإنجاح وإيصال رسالة هذا التجمع الإبداعي إلى أكبر شريحة من الجمهور.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة أمجد شاكر، أن مهمة الهيئة تتمثل في وضع وتطوير معايير وأنظمة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، وبناء منظومة قوية لجذب الفعاليات الدولية والتعرف على الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ودعمها.
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