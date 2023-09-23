شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول سوق أدوية التخسيس في العالم إلى 100 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يصل السوق العالمي لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.

يأتي ذلك وفقا للمحلل الاقتصادى لشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" المصرفية، إيفان ديفيد سيجرمان، الذي قال أيضا، إن إيرادات تلك العقاقير قد تصل إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

أدوية التخسيس

كان أداء الشركات التى تعمل فى كل مجال يتعلق بفقدان الوزن فى وول ستريت في نمو وتطور بعد أن أظهرت دراسة أجرتها شركة "نوفو نورديسكز ويجوفي" أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأدت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أسهم شركة الأدوية "إيلي ليللي آند كو".

ويرى المحلل إيفان سيجرمان أن "ليللي" هي الأكثر استعدادا للسيطرة على السوق الأمريكية خلال العقد الذى يبدأ في عام .2030 وتوقع محللو مورجان ستانلي في أوائل أغسطس أن يصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030، بزيادة عن 54 مليار دولار المقدرة سابقا.