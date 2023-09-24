شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تدشن عملياتها في مصر بافتتاح 3 محطات بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أدنوك للتوزيع»، افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية ل«أدنوك» في مصر تقع في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى، حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية. ويُعدّ توسع «أدنوك للتوزيع» في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو والتوسع دولياً.

وتخطط الشركة لافتتاح ست محطات خدمة أخرى في جميع أنحاء مصر بنهاية عام 2023، ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها في بداية هذا العام على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق - مصر».

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»: «يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي، حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزاً لرؤيتنا لأن نصبح مزوداً إقليمياً رائداً لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقمياً إلى السوق المصرية، واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا».

وقال توماس اشتراوس، مدير عام شركة «توتال إنرجيز للتسويق - مصر»: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع أدنوك للتوزيع، وتؤكد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائنا الكرام في مصر، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز عروضنا والتزامنا الراسخ بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات».

ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ أكثر من 240 محطة بيع للوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وقد نجحت الشراكة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة «الاتحاد للطيران» بالوقود في القاهرة. وإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة حالياً على تطوير البنية التحتية والإطار اللوجستي اللازم لإطلاق زيوت أدنوك فويجر، مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات. وستكون منتجات زيوت أدنوك فويجر متاحة للعملاء في محطات خدمة أدنوك في مصر، وكذلك في سوق زيوت التشحيم المحلي.