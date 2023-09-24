شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح قبل شراء سيارة مستعملة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

ارتفعت أسعار بعض السيارات الجديدة في دولة الإمارات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بنسبة وصلت إلى أكثر من 20%، حسب تتبع أسعارها منذ مطلع العام الجاري 2023 للعديد من الأسباب، أبرزها؛ كثرة الطلب وقلة المعروض منها، وارتفاع أسعار المواد المصنعة الداخلة بإنتاجها، بالإضافة إلى ظهور أزمة الرقائق مؤخراً، وارتفاع أسعار الشحن، والبحث عن تعويض الخسائر التي ترتبت على إغلاق مصانع إنتاج المركبات خلال جائحة «كوفيد_19».

أسباب فاقمت من الأزمة وجعلت هناك حاجة ملحة للبحث عن بديل لها، والتعويض كان من خلال المستعملة، والتي أيضاً بعد ارتفاع الطلب عليها زادت أسعار معظمها.

قبل شراء المركبة المستعملة، عليك أن تبحث وتشاور الكثير من الأصدقاء وأصحاب المعرفة والمختصين، حتى لا تقع ضحية للتجار الذين يبيعون المركبات لأفراد المجتمع بحجة أنها خالية من العيوب، ولم تتعرض مسبقاً لحوادث مرورية، وغيرها، لذلك عليك أن تصطحب معك قبل شراء سيارة مختصاً بها يبرز عيوبها ويوضح مزاياها.

التخطيط للشراء

حدد بلال نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» للسيارات، 10 نصائح لمن يريد اقتناء مركبة مستعملة، من الإنترنت، أو الأسواق المنتشرة في الدولة، أو من أحد الأصدقاء والمعارف، قبل دفع ثمنها أو الاتفاق على شرائها.

يقول نصر: «عند التخطيط لشراء سيارة، يتوجب عليك التفكير ملياً بنوع السيارة، وبعد اختيار النوع سيكون عليك تحديد ما إن كنت ترغب بشراء مركبة كبيرة أم صغيرة، وما هي الميزانية التي وضعتها لشرائها، مثل هذه القرارات يجب أن تُدرس بحذر، فإن قرارك سيؤثر بشكل كبير في راحة بالك، ووضعك المادي في السنوات المقبلة».

وأضاف: «خلافاً لما يعتقده الكثيرون، تنطوي فكرة شراء سيارة مستعملة على مميزات عديدة، إن قام الفرد بشرائها بالخطوات الصحيحة لذلك، من خلال توفير المزيد من الأموال، وأن تحظى بسيارة تريدها وبسعر أقل».

وأكد أنه غالباً ما ترافق عملية شراء مركبة مستعملة مخاطر عديدة، ولتفادي بعض العواقب غير الضرورية، من المفيد القيام ببعض البحوث وطرح الأسئلة الصحيحة، موضحاً أن هناك العديد من الطرق لضمان شراء سيارة مستعملة بجودة عالية وميزانية معقولة. وفيما يلي النصائح العشر:

1- تحديد نوع السيارة

يوجد العشرات من أنواع السيارات في المعارض، بجانب منافذ البيع التي تبيع المستعمل، لذلك حدد نوع السيارة التي تريدها وترغب في اقتنائها لسنوات كثيرة، من خلال زيارة المعارض والوكالات والبحث على الإنترنت ومعرفة مزايا وعيوب كل سيارة.

2- الميزانية

تعتبر الميزانية أهم شيء في عملية الشراء، من خلالها سوف تبحث عن متوسط سعر للمركبة التي تود شراءها، وستجد الكثير من المركبات التي تتوافق مع ميزانيتك، أو حتى من خلال تمويلها من البنك لخمس سنوات قادمة.

3- البحث عن المطلوب

هي الفترة التي سوف تستغرق الكثير من الوقت معك، بعد الذهاب للعديد من المعارض ومنافذ بيعها، قد تصادف سيارات جميلة وجيدة لكن عند فحصها تكشف الكثير من العيوب فيها، لذلك يجب التريث في الشراء حتى لا تتعرض للاحتيال.

4- الفحص في ورشة

قبل أن تتفق مع البائع، احرص أن تحدد ورشة موثوقاً في صحة بياناتها، تقوم بإبراز العيوب والحوادث التي قد تكون تعرضت لها المركبة في السابق، وبعد ذلك أنت تقرر، هل يجب أن تتفق على شرائها أم لا حاجة لها.

5- تجربة قبل الشراء

معظم الأفراد عند نية شراء مركبة يقومون بتجربتها والتعرف إلى مزاياها وفحصها قبل الاتفاق على سعر بيعها، وعند تجربتها ستتعرف أكثر إليها من ناحية السرعة والعيوب التي قد تجدها بعد قيادتها.

6- الضمان

بعض منافذ ووكلاء معارض المركبات يبيعون المركبات للأفراد دون إعطائهم ضماناً لفترة من الزمان يتم الاتفاق عليها مسبقاً، لذلك احرص على أن تكون السيارة التي تشتريها مضمونة من قبل صاحبها، وعند ظهور العيوب من حقك أن تردها وتسترجع أموالك التي دفعتها.

7- خدمات ما بعد البيع

في حال شراء السيارة من معرض أو شركة، تأكد من أن تكون هناك خدمات ما بعد البيع، تختلف عن ضمان السيارة، الصيانة والمتابعة وتوصيلها لمكان التسجيل والفحص وغيرها من الأمور.

8- القيمة في السوق

تختلف أسعار المركبات من معرض لآخر، وأيضاً عند شرائها من فرد من العامة أو من خلال الإنترنت، أو المزادات وغيرها من عمليات الشراء المنتشرة، وقبل النية في الشراء ومعرفة السعر الحقيقي، عليك أن تسأل العديد من المعارض والمختصين عن قيمة المركبة التي تود شرائها.

9- المساومة على السعر

يضع بعض أصحاب المركبات عند بيعها حداً أدنى لسعرها، وقد يرفعون من سعرها، لذلك احرص على أن تخفض في السعر قدر الإمكان دون التبخيس في سعرها، وإذا لم تتفق على سعر معين، عليك تغيير الاتجاه والبحث عن غيرها.

10- التأمين والترخيص

ضمن المنافسة الشديدة اليوم بين معارض السيارات في الدولة، إعطاء المشترين عروضاً حصرية، تصل إلى تسجيل المركبة وتوصيلها للبيت بعد الاتفاق على السعر، وأيضاً تأمين السيارة وترخيصها على المعرض وليس على المشتري، وهذه ميزة تجذب المزيد من المشترين لمعارض معينة.