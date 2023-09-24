شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجيج» يناقش تطور الشركات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف «باونز»، برنامج الولاء الخاص بأسلوب الحياة، الدورة الافتتاحية من مؤتمر «إنجيج» للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دبي، والذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري في فندق العنوان في دبي مول.

تتواصل فعاليات المؤتمر على مدى نصف يوم مع جدول أعمال حافل بالرؤى ودراسات الحالة والنماذج الملهمة، ويستهدف مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحين وصناع القرار الذين يتطلعون إلى التوسع والتواصل مع أقرانهم، واستكشاف أحدث حلول الأعمال لتحقيق النمو والتوسع. وتشمل المواضيع التي سيتم استكشافها في المؤتمر تعزيز المبيعات، والثقافة والتنوع، والولاء في قطاع البيع بالتجزئة، وغيرها من المواضيع القيّمة الأخرى.

ويشارك في الدورة الافتتاحية من المؤتمر نخبة من المتحدثين بمن فيهم خبراء إقليميون مثل رامز حلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية التميز في المبيعات، وكورينا كروس مستشار القيادة للثقافات، وفيل بيدفورد، المدير التنفيذي لشركة «أسينتف» للتسويق.

قال سريدار كريشنامورثي، الشريك الإداري والمؤسس المشارك ل «باونز»: «مع خطة دولة الإمارات الطموحة لمضاعفة عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات ليصل عددها إلى مليون بحلول عام 2030، يتوجب علينا جميعاً تسخير كافة الإمكانات والتفاعل مع المجتمع بطريقة إيجابية ذات نتائج ملموسة».

وأضاف: «بدءاً من دعم الأعمال من خلال استخدام تقنيات المبيعات التي تسهم في إثراء تجربة العملاء ومنحهم مزايا تعود عليهم بالنفع، وانتهاءً بتعزيز العلاقات الدائمة وتعلم أفضل السبل للاستفادة من منظومة قطاع البيع بالتجزئة، يتناول المؤتمر عدداً من القضايا المحورية من وجهات نظر مختلفة. إن برنامج باونز يدمج بسلاسة كلاً من عناصر المبيعات والولاء والتنوع في الأعمال، كل ذلك في إطار هذه الفعالية التي توفر منبراً للتواصل والإلهام والتعلم».

ووفقاً لكريشنامورثي، تم تصميم مؤتمر «إنجيج» ليكون حدثاً سنوياً وجزءاً من سلسلة من المؤتمرات التي تستضيفها «باونز» لجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التعلم والتطوير.

وتابع: «مع خططنا الطموحة للتوسع، نعتزم عقد هذه المؤتمرات في مدن رئيسية أخرى، ما يضمن إمكانية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة من الرؤى القيمة وفرص التواصل التي يوفرها إنجيج».