“التجارة” تواصل جولاتها الميدانية المكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بجميع مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وتراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وبيّنت الوزارة أنه بإمكان المستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح “الباركود” الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

يذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.