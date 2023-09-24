أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لما نشره موقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.