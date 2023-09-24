شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بيئة حاضنة للقطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة للأنشطة المرتبطة بالقطاع الغذائي، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ندوة «الأمن الغذائي في إمارة الشارقة» في مبنى الدائرة الرئيسي؛ وذلك تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم القطاعات الوطنية ومنظومة تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة؛ من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستدام نحو التنوع والتنافسية، كما تأتي الندوة لعرض آراء ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى المحلي، والخروج باستراتيجيات شاملة، لتحقيقه في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية، شارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية، بحضور عدد من موظفي الجهات المعنية بالقطاع الغذائي والزراعي في الإمارة.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور؛ حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية في محورها الأول، باستعراض عرض توضيحي عن رخص تجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة إضافة إلى مؤشرات رخص بيع المواد الغذائية في الإمارة؛ وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الغذائي من المواد الغذائية ولتحقيق المنفعة للأفراد والشركات والمجتمع على حدٍ سواء من خلال تسهيل تجارة الغذاء وسلاسل التوريد.

وشاركت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالحديث عن أهم مشاريع ومبادرات الدائرة التي تسهم في الأمن الغذائي؛ وهو مشروع مزرعة القمح وكذلك تم التطرق إلى المشاريع الأخرى القائمة مثل مشروع مراعي الشارقة، كما تمت الإشارة إلى المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن توفر واستدامة الكميات اللازمة لتغطية حاجات الإمارة.

كبار السن

وفي المحور الأخير تحدثت جمعية الشارقة التعاونية عن مبادرة الجمعية لدعم المزارعين من فئة كبار السن بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة؛ حيث تقدم الجمعية دوراً مهماً في رعاية ودعم منتجاتهم، ما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة؛ وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المزارع لتوريد منتجاتهم الزراعية لفروع تعاونية الشارقة من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد وأولوية عرض المنتجات.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة؛ المتمثلة بمتابعة وتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن طريق تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين ومن خلال تبني أفضل الممارسات وبما يحقق عائداً يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.

وأشار إلى حرص الدائرة على ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة؛ لبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للإسهام في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

إجراء الدراسات

من جانبها، أكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك، لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولاً إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي الاستفسارات حول الموضوع، وتمت الإجابة عن كافة التساؤلات، ما أسهم في تسليط مزيد من الضوء على عنوان وأهداف الندوة. كما قام سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والمشاركين في الجلسة، وثمن دورهم البارز ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه الندوة.