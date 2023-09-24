شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مشروعاً تحصل على تمويلات من «رواد» بـ 36.8 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي سلطت فيه الضوء على جهودها المتواصلة في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسعيها الحثيث إلى توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

عبدالله السويدي

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن «رُوّاد» نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطناً لرواد ورائدات الأعمال، والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية إلى خدمة المجتمع في كافة المجالات».

تجديد عضوية 262 مشروعاً

وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال عام 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 مليون درهم، فيما انضم 244 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة، وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعاً للسنتين الثانية والثالثة، وتمديد عضوية 87 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة.

حمد المحمود

فرص جديدة

من جانبه، أوضح حمد علي عبد الله المحمود مدير المؤسسة أن جهود «رُوّاد» على مدى العام الماضي، أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها، الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرصاً إيجابية جديدة، لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية عام 2022 بلغ 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال 2022، منها نحو مليوني درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.

8 دراسات جدوى

وأضاف المحمود: «قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال، فيما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة، وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال، فضلاً عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12800 مكالمة هاتفية».

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وتابع مدير مؤسسة المشاريع الريادية بالقول: إن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت إلى 153 مشروعاً في القطاع التجاري، و86 مشروعاً في القطاع المهني، و5 مشاريع في القطاع الصناعي، فيما مثلت مشاريع رائدات الأعمال الإناث 86 من إجمالي هذه المشاريع، في حين استحوذ رواد الأعمال الذكور على 147 مشروعاً، وأما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعاً.

وقد ركز التقرير،على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة؛ ومن ذلك التعاقد مع شركة «امتياز» للامتياز التجاري؛ بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم، كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم، فيما استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة، وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين.

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وتوزع التقرير إلى 13 باباً ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية.