شكرا لقرائتكم خبر عن «الكل جاهز للشتاء».. حملة عالمية من «حياكم في أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «حياكم في أبوظبي» حملتها العالمية الجديدة «الكل جاهز للشتاء في أبوظبي»، التي تحفل بالعديد من الفعاليات والمغامرات والعروض والتجارب المُلهمة التي تلبي تطلعات جميع الزوار هذا الشتاء في الإمارة. وتقدم الحملة أفضل التجارب الثقافية والترفيهية والمغامرات ووجهات الاسترخاء والمطاعم والموسيقى والتسوق في أبوظبي للزوار على اختلاف أذواقهم واهتماماتهم للاستمتاع بموسم الشتاء في أبوظبي، وتدعو الجميع إلى الإسراع لزيارتها واستكشافها.

ويتألق في الحملة الترويجية الجديدة «الكل جاهز للشتاء» النجم الهندي رانفير سينغ، والممثلة الصينية الأمريكية ليو ييفي، وأيقونتا الكوميديا الخليجية داود حسين وحسن البلام، الذين يشاركون تجاربهم المتنوعة الحافلة بالثقافة والمغامرة والاسترخاء وتناول أشهى المأكولات والتسوق في أبوظبي.

وتشهد «أجندة فعاليات أبوظبي» هذا الشتاء عودة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وأسبوع أبوظبي للتحدي ونزالات «يو إف سي»، بالإضافة إلى مهرجان موسيقى البوب الكورية «هايبراوند كي-فست»، وحفلات أسطورة البوب المطرب البريطاني روبي ويليامز، والمغني أريجيت سينغ، والعروض المسرحية هاملتون وديزني على الجليد.

ويستطيع هواة المغامرة الاستمتاع بما يلبي تطلعاتهم مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالأدرينالين، حيث يمكنهم الانطلاق إلى الصحراء للقيادة على الكثبان الرملية وركوب الدراجات الرباعية، أو تحدي قدراتهم في «كلايم أبوظبي»، ومنتزه المغامرات «سيركت X»، و«أدرينارك أدفنتشر»، أو الإحساس ببرودة الشتاء في الحديقة الثلجية «سنو أبوظبي»، أو زيارة «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي».

وتمنح الإمارة زوارها فرصة التحليق في عوالم الفنون والثقافة في متحف اللوفر أبوظبي، والتعرف على تراثها العريق في قصر الحصن وبيت الحرفيين أو أثناء التجول في قصر الوطن، حيث تتلاقى المعرفة والتقاليد الأصيلة.

ويجد الباحثون عن الهدوء والراحة والاسترخاء ما يلبي تطلعاتهم في نادي شاطئ السعديات والشواطئ الخلابة في مختلف أنحاء أبوظبي، أو يمكنهم الحصول على المزيد من الخصوصية في جزيرة نوراي. ويُعتبر التجديف بالكاياك عبر غابات أشجار القرم عند شروق الشمس تجربة فريدة بحد ذاتها.