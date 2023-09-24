شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قرار حظر تصدير البصل من أول 1 أكتوبر قائم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكدت الحكومة المصرية أنه سيتم تطبيق قرار حظر تصدير البصل، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، حتى 31 ديسمبر من العام الجاري. ونفت الحكومة المصرية، الأحد، ما أشيع عن إلغاء حظر التصدير الذي اتخذته خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء الماضي، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد، إنه تنتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، فقد نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه «لا صحة لما تردد عن إلغاء قرار مجلس الوزراء»، مشددة على أن «قرار حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء»، مُوضحة أنه «تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين».

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة قد أعلن، مساء السبت، أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، لمدة 3 أشهر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

الدول الأكثر إنتاجاً للبصل

وبحسب البيانات المتوفرة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة «فاو»، (FAO)، تحتل الصين المرتبة الأولى بحوالي 23 مليون طن سنوياً، تليها الهند بحوالي 19.4 مليون طن. وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً بإنتاج 3.1 مليون طن. وتأتي أمريكا في المرتبة الرابعة بواقع 3 ملايين طن ثم إيران بإنتاج 2.3 مليون طن. وفي المركز السادس تأتي تركيا بحوالي 2.1 مليون طن فروسيا بمليوني طن تقريباً. وفي المرتبة الثامنة جاءت باكستان بمليوني طن أيضاً. تاسعاً وعاشراً جاءت بنغلاديش تليها البرازيل بقرابة 1.7 و1.6 مليون طن في السنة على التوالي.