شكرا لقرائتكم خبر عن «هوليوود» تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الكتّاب لإنهاء الإضراب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب استوديوهات وكتّاب السيناريو في هوليوود من حل نزاع تجديد العقد الذي أصاب القطاع بالشلل لعدة أشهر، لكن لا يزال من دون التوصل إلى اتفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أحد الأشخاص: إن الاستوديوهات وافقت على تعيين عدد من الكتّاب في برامجها التلفزيونية، وهو رقم سيزداد مع عدد الحلقات في الموسم الواحد. أنشأ الجانبان أيضاً هيكلاً سيحصل فيه الكتّاب على مكافآت مقابل العروض الشهيرة على خدمات البث المباشر.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وقدمت الاستوديوهات عرضاً مضاداً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريو، والذي كان الموضوع الرئيسي للمحادثات، السبت. وقال الجانبان في بيان مشترك: «إن المناقشات ستستمر اليوم الأحد».

واجتمع المسؤولون التنفيذيون في شركات من بينها «نتفليكس» و«والت ديزني» و«وارنر براذرز ديسكفري» مع مفاوضين يمثلون رابطة الكتّاب الأمريكية لليوم الرابع على التوالي، على أمل إنهاء الإضراب الذي بدأ في بداية مايو/ أيار. ويناضل الكتّاب من أجل الحصول على أجور أعلى وتغييرات في الطريقة التي يحصلون بها على خدمات البث المباشر.

ويتعرض الجانبان لضغوط للتوصل إلى اتفاق. كما أن شركات الإعلام الكبرى غير قادرة على تقديم العديد من البرامج الجديدة على شاشة التلفزيون، أو المضي قدماً في مشاريع الأفلام. وأصبح موسم توزيع جوائز الخريف التقليدي وموسم الأفلام الشتوي في خطر، لا سيما أن نقابة ممثلي الشاشة بدأت إضرابها في يوليو/ تموز.

وكلفت إضرابات العمال الاقتصاد مليارات الدولارات، خاصة في لوس أنجلوس، ما أثر في الجميع من مصففي الشعر وفناني الماكياج إلى المطاعم. وبينما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق السبت، إلا أنهما ما زالا يأملان في حل خلافاتهما في الأيام المقبلة. وعندما يتوصلون إلى اتفاق من حيث المبدأ، يتعين على الاتحاد التصديق على الاتفاق من خلال تصويت أعضائه. ( بلومبيرغ)