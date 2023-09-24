شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة يعملون في وظيفة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلص استطلاع حكومي في اليابان إلى أن الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتمتعون بمهارات متخصصة وأصحاب الأجور المنخفضة الذين يحتاجون دخلا إضافيا لتلبية احتياجاتهم، يلجأون لشغل وظيفة ثانية بنسبة أكبر من العاملين من أفراد الطبقة المتوسطة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه وفقا لاستطلاع وضع التوظيف الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه من بين العاملين في مختلف شرائح الدخل، 6.25% ممن يجنون 10 ملايين ين (67 ألف دولار) أو أكثر سنويا من وظيفتهم الاساسية كان لديهم وظيفة إضافية خلال عام 2022، في حين ترتفع النسبة للأفراد الذين يجنون 15 مليون ين أو أكثر.

وأظهر الاستطلاع بشأن أحوال العمل، الذي يتم إجراؤه كل خمسة أعوام، أن 6.25% من الذين يجنون أقل من 3 ملايين ين سنويا من وظيفتهم الاساسية كانوا يعملون في وظيفة ثانية خلال عام 2022، وترتفع هذه النسبة بالنسبة لمن يجنون دخلا أقل. وبالنسبة للعاملين من أفراد الطبقة المتوسطة، الذين يجنون من 3 ملايين ين إلى 10 ملايين ين ، بلغت نسبة من يعملون في وظيفة ثانية 2.82%.

وقال توشيهيدي إيواتا، المسؤول بمعهد السياسة العمالية والتدريب الحكومي، الذين أجرى الاستطلاع بشأن العاملين الذين يعملون في وظيفة ثانية، إن الكثير من أصحاب الدخل المرتفع يستخدمون خبرتهم في وظائفهم الثانية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد شجعت المواطنين على العمل بوظيفة ثانية للمساعدة في حل مشكلة نقص العمالة الحاد في البلاد، ولكن الكثير من الشركات مازالت مترددة في السماح للعاملين بذلك بسبب مخاوف تتعلق باحتمالية تسريب المعلومات وضغط العمل.