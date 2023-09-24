شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25.1% ارتفاع فى قيمة الصادرات المصرية للصين خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.

5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.