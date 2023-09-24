شكرا لقرائتكم خبر عن 566 مليار دولار سوق الأصول الرقمية في المنطقة بنمو 48% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأن لديها جميع المقومات اللازمة لتأسيس الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية للأصول الرقمية، حيث يبلغ حجم سوق الأصول الرقمية في المنطقة 566 مليار دولار مع نمو سنوي بنسبة 48%، حسب محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز». وقال محمد يوسف، على هامش اختتام جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار: «نحن متحمسون للغاية ونتطلع لبناء مستقبل البنية التحتية المالية والأصول الرقمية المرخصة من الإمارات. لقد لعبت اللوائح التنظيمية دورًا محوريًا في دعم الإمارات لتحتل موقعًا مركزيًا ضمن النظام العالمي لقطاع الأصول الرقمية، وإن دعم فيرذر فنتشرز جنبًا إلى جنب مع الخبرة العميقة الذي يتمتع به صندوق Liberty City Ventures في نيويورك يؤكد مدى طموحنا وأهمية رسالة شركتنا والفرص التي لدينا لتعزيز وتوسيع نطاق بنيتنا التحتية الرائدة في الأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة».

وقد أعلنت «فيوز»، المنصة الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار، التي تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية لمنصة ناشئة في قطاع الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تهدف «فيوز» إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات التقليدية من عرض منتجات أصول رقمية مرخصة لعملائها بسهولة وسلاسة من خلال تطبيقاتهم المحلية. وقاد الاستثمار «فيرذر فينتشرز» في أبوظبي بمشاركة «Liberty City Ventures» في الولايات المتحدة الأمريكية، لتستفيد المنصة من الزخم الاستراتيجي لرأس المال وشبكة المستثمرين لتحفيز أعمالها خلال سعيها نحو بناء البنية التحتية للأصول الرقمية التي ستقود مستقبل القطاع المالي.

وجاء في تصريح «فيرذر فنتشرز»: «يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي في الأصول الرقمية خطوة مهمة ضمن إطار ركائز شركتنا والقطاعات الأساسية لدينا. إن كادر فريق عمل المنصة يتمتعون بالخبرات الواسعة ولديهم رؤية ثاقبة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى في مجال الأصول الرقمية. إن إطلاق تكنولوجيا تهدف إلى تمكين مجموعة من الشركاء والمساهمين في القطاع ضروري لمستقبل النظام المالي، ولدى فيوز جميع المقومات لتقود نقطة تحوّل هذا القطاع في المنطقة وخارجها».