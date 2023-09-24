شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات المعدنية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد اللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، يقدر حجم استثماراتها بنحو 800 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المصانع والورش توفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على مليون فرصة غير مباشرة.

وأضاف، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن العاملين في هذا القطاع يشعرون بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة.

وقال إن هذه الصناعات تمثل قيمة مضافة في قطاع التصدير، وعرض عدداً من المحاور الرئيسية، التي تسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب، التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسؤولية أيضاً في النهوض بالقطاع.

وأشار إلى أنه «يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي، عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة».

تعميق الصناعات المعدنية

وشهد الاجتماع عرض رؤى أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، حيث أكد الدكتور مدبولي أن غرفة الصناعات المعدنية تعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة، وتم الحرص على عقد هذا الاجتماع من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجاً نهائياً أو عند دخولها كمكون رئيسي في صناعات أخرى، مؤكداً أهمية العمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مجددًا التأكيد على أهمية الاستماع إلى رؤى مسؤولي هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.

وعرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية، خلال الاجتماع، عدداً من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وسرعة توصيل المرافق المختلفة، وإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.

وأعلنوا إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم بهدف زيادة قدرات الإنتاج والصادرات مع تيسير إجراءات التمويل.

وأكدوا أن لديهم فرصاً واسعة في صناعة الصلب المصرية، حيث يمتلكون إمكانات تؤهل لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الالتزام البيئي، وهو ما يمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.

منح حوافز

واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، والعمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية والدول الإفريقية.

كما اقترح الأعضاء دراسة إمكانية منح حوافز، تشمل إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق للمصانع الجديدة، مشددين على أهمية المنتجات المستهدف إدخالها تشجيعاً للتعميق والتوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها، ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالمنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغير ذلك من المنتجات.