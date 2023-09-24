شكرا لقرائتكم خبر عن «بيركنستوك» تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بيركنستوك»، للأحذية الشهيرة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، أنها تخطط لطرح عام أولي. وقدمت الشركة بيان تسجيل الاكتتاب العام بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

وتأتي هذه الصفقة بعد أكثر من عامين من قيام عائلة بيركنستوك ببيع حصة أغلبية في الشركة إلى شركة الأسهم الخاصة «إل كاتيرون» التابعة لمجموعة «إل إم في»، وتلفت الانتباه إلى النمو الذي شهدته منذ استحواذ المستثمرين، وظهور علامتها التجارية في الفيلم الشهير «باربي».

وتخطط بيركنستوك، لطرح عام أولي بقيمة 8 مليارات دولار. وارتفعت الإيرادات السنوية للشركة من حوالي 781 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 1.3 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 31%.

ولم يتضمن طلب الاكتتاب العام تقييما محتملاً، لكنه كشف أن صافي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس ارتفع بنسبة 19% إلى 692.9 مليون دولار، على الرغم من انخفاض الأرباح مقارنة بفترة الستة أشهر من العام الماضي بنسبة 45.3%. وتخطط بيركنستوك للتداول تحت اسم «BIRK» في بورصة نيويورك. (وكالات)