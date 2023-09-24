شكرا لقرائتكم خبر عن تباين المؤشرات الخليجية.. والسوق السعودي في عطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في أولى جلسات الأسبوع، في حين أن بورصة السعودية في عطلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وفي الكويت، تراجع مؤشر بورصة الكويت العام 1.32% إلى 6844.57 نقطة، من خلال تداول 306.21 مليون سهم، بقيمة 72.63 مليون دينار كويتي. كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.47% إلى 5711.46 نقطة، من خلال تداول 145.27 مليون سهم، بقيمة 23.17 دينار كويتي، عبر 6130 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الأول 1.56% إلى 7464.34 نقطة، من خلال تداول 160.93 مليون سهم، بقيمة 49.46 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

ارتفع مؤشر البحرين العام 0.12% إلى 1931.83 نقطة، من خلال تداول 1.124 مليون سهم، بقيمة 263684 دينار بحريني. كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.63% إلى 721.44 نقطة. وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.30% إلى 10291.62 نقطة، من خلال تداول 160.813 مليون سهم، بقيمة 433.79 مليون ريال قطري، عبر 12637 صفقة. وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.05% إلى 4679.017 نقطة، عبر تداول 14.05 مليون سهم، بقيمة 3.626 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.66% إلى 20,213.7 نقطة. كما ارتفع «إي جي اكس 100» متساوي الأوزان 0.1% إلى 5,680.91 نقطة. بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.02% إلى 3,827.86 نقطة.