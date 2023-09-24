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تباين المؤشرات الخليجية.. والسوق السعودي في عطلة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول ، الأحد، في أولى جلسات الأسبوع، في حين أن بورصة في عطلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وفي الكويت، تراجع مؤشر بورصة الكويت العام 1.32% إلى 6844.57 نقطة، من خلال تداول 306.21 مليون سهم، بقيمة 72.63 مليون دينار كويتي. كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.47% إلى 5711.46 نقطة، من خلال تداول 145.27 مليون سهم، بقيمة 23.17 دينار كويتي، عبر 6130 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الأول 1.56% إلى 7464.34 نقطة، من خلال تداول 160.93 مليون سهم، بقيمة 49.46 مليون دينار كويتي.

  • البحرين وقطر

ارتفع مؤشر البحرين العام 0.12% إلى 1931.83 نقطة، من خلال تداول 1.124 مليون سهم، بقيمة 263684 دينار بحريني. كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.63% إلى 721.44 نقطة. وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.30% إلى 10291.62 نقطة، من خلال تداول 160.813 مليون سهم، بقيمة 433.79 مليون ريال قطري، عبر 12637 صفقة. وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.05% إلى 4679.017 نقطة، عبر تداول 14.05 مليون سهم، بقيمة 3.626 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.66% إلى 20,213.7 نقطة. كما ارتفع «إي جي اكس 100» متساوي الأوزان 0.1% إلى 5,680.91 نقطة. بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.02% إلى 3,827.86 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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