شكرا لقرائتكم خبر عن «سبينس» تخطط للاكتتاب العام في دبي 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «سبينس دبي»، صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تخطط لطرح عام أولي لنشاطها في الربع الثاني من 2024. وقالت المصادر ل«رويترز»، إن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100%، عينت شركة روتشيلد وشركاه لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي المزمع. وأضافت المصادر أنها دعت البنوك هذا الأسبوع لتقديم عروض لأدوار في الطرح المتوقع أن يصل إلى 30% من الشركة.

ومن شأن الاكتتاب العام الأولي المحتمل لشركة سبينس دبي، المخطط له في سوق دبي المالي، أن يضيف إلى قطاع التجزئة الغذائي الإقليمي الصغير ولكن المتنامي.

وظهرت مطاعم أمريكانا، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمطاعم الوجبات السريعة «كنتاكي فرايد تشيكن» وبيتزا هت، بالإضافة إلى بائع الأطعمة المجمدة، لأول مرة في إدراج مزدوج في أبوظبي والرياض في ديسمبر.

كذلك، تتوقع مجموعة اللولو، المشغلة للمتاجر الكبرى ومراكز التسوق، طرحها العام الأولي في النصف الأول من عام 2024، حسبما قال رئيس مجلس إدارتها في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفًا أنها عينت شركة «موليس» لتقديم المشورة لها، مما يؤكد تقرير رويترز الصادر في أكتوبر 2022.

الطروحات العامة الأولية

ومن المتوقع أن ينتعش نشاط الطروحات العامة الأولية في الخليج بعد تباطؤ الوتيرة عما كان عليه في عام 2022 الاستثنائي، عندما قادت السعودية والإمارات عمليات الإدراج الجديدة، وجمعت ما يقرب من 22 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونجحت شركات الشرق الأوسط في جمع 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام من خلال 23 ظهوراً لأول مرة في السوق.

ويقول موقعها الإلكتروني إن «سبينس دبي» تدير أكثر من 65 متجراً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدير ما لا يقل عن سبعة متاجر في عمان، حسبما يقول موقع البواردي على الإنترنت.

وتمتلك البواردي، التي تقول إن مبيعاتها السنوية تزيد عن مليار دولار، حقوق الامتياز لسلسلة متاجر ويتروز البريطانية الفاخرة. تأسست في منتصف السبعينيات، ولديها محفظة ضيافة تشمل العديد من فنادق فورسيزونز واستثمارات توزيع المواد الغذائية بما في ذلك شركة نستله الإمارات. القطاعات الأخرى في محفظة البواردي هي الصناعة والهندسية، والتجارة والتأمين، والأعمال التجارية الزراعية والعقارات. (رويترز)