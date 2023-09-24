شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو تريليون و368 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 2.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% مسجلاً 20213.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى 3827.86 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا نسبته 0.10%، منهيًا التعاملات عن مستوى 5680.19 نقطة.