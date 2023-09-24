شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُخطط لإنشاء صندوق للصناعات الناشئة بـ 14 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة تشاينا بيزنس نيوز اليوم الأحد، أن شركة تشاينا ريفورم هولدنجز، وهي شركة صينية لإدارة أصول الدولة، تخطط لجمع ما لا يقل عن 100 مليار يوان (13.70 مليار دولار) لصندوق سيستثمر في الصناعات الناشئة.

وقالت الصحيفة: «إن الصندوق تلقى بالفعل نوايا استثمارية من أكثر من 20 شركة مملوكة للحكومة المركزية بالإضافة إلى حكومات محلية ومستثمرين من القطاع الخاص، وسيبدأ العمل بحلول نهاية هذا العام».

وتعمل الشركات المملوكة للدولة في الصين على زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتكنولوجيا الحيوية كجزء من إصلاحات الشركات المملوكة للدولة في بكين.

وتأسست شركة «تشاينا ريفورم هولدنجز» في عام 2021 وكلفت بتعميق إصلاحات الشركات المملوكة للدولة. وأدارت ما يقرب من 860 مليار يوان من الأصول في نهاية عام 2022، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. (رويترز)