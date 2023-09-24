شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تعتزم زيادة إنتاجها في الهند 5 أضعاف إلى 40 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «أبل» لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة «بي تي آي» نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تحددهم.

وقال المسؤول نفسه لوكالة «بي تي آي»: «إن الشركة تجاوزت إنتاجها في البلاد بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، وتهدف إلى تحقيق 40 مليار دولار».

وقالت الوكالة الإخبارية: «إن شركة أبل تصنع أجهزة آيفون في الهند وتخطط لبدء تصنيع إيربودز أيضاً في العام المقبل». ولأول مرة، أطلقت شركة تصنيع الهواتف التي يقع مقرها في كوبرتينو هاتف «آيفون 15» الهندي الصنع هذا الشهر في يوم إصداره العالمي.

وفي الوقت نفسه، تتطلع البلاد إلى توسيع صناعة الإلكترونيات إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026، على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والدفع العالمي لإزالة المخاطر في سلاسل التوريد الصينية، حسب ما صرّح وزير الدولة للتكنولوجيا الهندي، راجيف شاندراسيخار، لتلفزيون بلومبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر. (بلومبيرغ)