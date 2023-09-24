شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر. - تعقد الاجتماعات للمرة الأولى فى قارة أفريقيا - تشارك وفود من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية - تغطى فعاليات الاجتماعات 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية - تشارك فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى 106 دول - الاجتماعات تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة - تعقد الاجتماعات فرصة من أجل عقد شراكات تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص - تتكامل الاجتماعات مع الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية

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