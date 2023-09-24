شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: دورات تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار الخطة نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار، أطلقت الوزارة سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بها والهيئات التابعة لها وذلك لمدة عام بهدف تدريب العاملين على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية، والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية.

ويأتي إطلاق هذه السلسلة من التدريبات من خلال مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لصالح وزارة السياحة والآثار بهدف إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن الوزارة تقوم بمتابعة أداء الموظفين قبل وبعد حصولهم على هذه الدورات للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه وقياس مدى استفادتهم منها وذلك من خلال متابعة تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم مما يساهم في تحسين جودة أدائهم مما ينعكس على الخدمات السياحية المقدمة من خلالهم.

كما أوضحت أن هذه الدورات التدريبية يتم تقديمها لمختلف إدارات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها منها الاستثمار، والمشروعات، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وهيئات كل من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير والتنشيط السياحي.