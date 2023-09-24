شكرا لقرائتكم خبر عن «إل.جي كيميكالز» و«هوايو» الصينية تصنعان مواد البطاريات بإندونيسيا والمغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «إل.جي كيميكالز» الكورية الجنوبية، الأحد: «إنها دخلت في شراكة مع يوشان التابعة لمجموعة هوايو الصينية لبناء مصنع مشترك لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بهدف تنويع استثماراتها».

وانضمت هوايو إلى عدد متزايد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والبطاريات في السعي إلى التوسع بالخارج، للاقتراب أكثر من العملاء الأجانب والاستفادة من الحوافز المحلية.

وفي بيان منفصل، قالت تشجيانغ هوايو كوبالت، وحدة هوايو المدرجة بالبورصة، إنها تعتزم بناء مصنعين مع إل.جي كيميكالز، أحدهما في إندونيسيا والآخر في المغرب، ضمن شراكة استراتيجية لتعزيز النمو الدولي.

موعد بدء العمل

وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للكيماويات في بيان: «إن مصنع المغرب سيبدأ العمل في 2026، بهدف إنتاج 50 ألف طن من كاثود بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم سنوياً، بما يكفي لتشغيل 500 ألف سيارة كهربائية من الفئة الأساسية».

والكاثود هو قطب كهربائي موجب يخرج منه التيار، أما الأنود فهو قطب سالب يتدفق إليه التيار.

وستدخل «إل.جي كيميكالز»، التي تشتهر بتصنيع كاثودات النيكل والكوبالت والمنجنيز، مجال إنتاج كاثودات فوسفات الحديد والليثيوم لمواكبة الطلب المتزايد على هذا النوع من البطاريات الأرخص ثمناً، مع سعي لصناعة السيارات لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية ذات السعر المعقول.

وقالت «إل.جي كيميكالز»: «إن كاثودات فوسفات الحديد والليثيوم التي ستُنتج في مصنع المغرب ستجد طريقها إلى سوق أمريكا الشمالية، وقد تصبح مؤهلة لتلقي دعم بموجب قانون الحد من التضخم الأمريكي، إذ إن المغرب لديه اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة».

ووُضع قانون الحد من التضخم، للحد من اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإمداد الصينية للسيارات الكهربائية. وينص على الحصول على 40% على الأقل من قيمة المعادن المهمة المستخدمة في بطاريات السيارات من الولايات المتحدة أو أحد شركاء التجارة الحرة، للتأهل للحصول على خصم ضريبي 3750 دولاراً لكل سيارة. ولدى كوريا الجنوبية اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

كما أعلنت «إل.جي كيميكالز»، خطة استثمار إضافية مع «هوايو كوبالت» لبناء مصنع لتحويل الليثيوم في المغرب، بهدف بدء الإنتاج بحلول 2025 بقدرة سنوية 52 ألف طن من الليثيوم. (رويترز)