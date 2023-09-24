شكرا لقرائتكم خبر تعويضات لمسافرين جوا بـ 58 مليون ريال في عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي التعويضات التي دفعت للمسافرين خلال العامين 2021 - 2022 من الناقلات الوطنية نحو 58 مليون ريال، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيرا أو تلفا أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتفق عليه مع المسافرين وفقا لعقد النقل الجوي.

وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة، حرصا على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقا للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.

واعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني في أغسطس 2023 لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءا من 20 نوفمبر 2023، حيث ستتضمن مزيدا من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراع لاحتياجات المسافرين.

وتضمنت اللائحة 30 مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولا، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030م.

تعويضات المسافرين جوا

الفترة 2021 - 2022

القيمة 58 مليون ريال

أبرز الحالات: